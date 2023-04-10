آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تواجه دعم «الناتو» لكييف بمكافأة جنودها

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة يوميًا، ففي الوقت الذي تدعم فيه أمريكا والدول الأوروبية أوكرانيا بمساعدات عسكرية، اتجهت روسيا لمواجهة ذلك بتحفيز جنودها على القتال وتشجيعهم بالمكافآت.

وبشأن تفاصيل روسيا وأوكرانيا، أكدت بعض وثائق البنتاجون المسربة استعداد موسكو لمكافأة فرقها بمبالغ مالية مقابل كل دبابة حديثة تابعة للدول الغربية يجري استهدافها على الأراضي الأوكرانية أو السيطرة عليها.

تفاصيل الوثائق المسربة بشأن روسيا وأوكرانيا

وأوضحت الوثائق المسربة بشأن روسيا وأوكرانيا، أنّ الاستراتيجية الروسية لتدمير الدبابات تعتمد على إقامة 3 مناطق إطلاق نار على أساس المدى مع إقامة معسكرات ودورات تدريب للجنود الروس في الوقت نفسه، حول نقاط ضعف دبابات الناتو وفقا لـ«نيويورك تايمز».

ونوهت الوثائق بأنّ الحافز النقدي جزء من حزمة أكبر من المبادرات لمساعدة الفرق الروسية، ورفع الروح المعنوية في صفوفها، فيما تكافح للاستيلاء على الشرق الأوكراني منذ أشهر.

يشار إلى أنّ الوثائق بشأن روسيا وأوكرانيا، انتشرت عبر وسائل التواصل منذ الشهر الماضي، وأعطت نظرة أوضح عن التحضيرات والتحركات والخطط الداخلية لقوات روسيا وأوكرانيا على السواء منذ اندلاع الأزمة في 24 فبراير من العام الماضي، وبيّنت معاناة الطرفين من خسائر بشرية كبيرة وانتكاسات ميدانية أيضا.

يشار إلى أن بريطانيا وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة كانت تعهدت بإرسال عشرات الدبابات القتالية الحديثة إلى الجيش الأوكراني، قبل إطلاقه هجوم الربيع المضاد ضد القوات الروسية.

معركة باخموت

ومن المفترض أن تتفوق تلك الدبابات الجديدة على نظيراتها التي كانت تستخدمها القوات الأوكرانية والروسية، والتي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

في سياق متصل، بشأن معركة باخموت روسيا وأوكرانيا، تفيد تقارير نشطاء بأنّ القوات الروسية ومعها قوات فاجنر تواصل التقدم على الأرض، وأنها تجاوزت غربي سكة الحديد الرئيسية في المدينة شبه المدمرة، فيما تتحصّن القوات الأوكرانية في المربعات السكنية الأخيرة غربي المدينة.