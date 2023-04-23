سعر حديقة الأزهر ومواعيد العمل.. لقضاء جولة ترفيهية مميزة في العيد

في ظل إجازة عيد الفطر يفضل الكثيرون استغلال الفرصة لقضاء إجازة سعيدة مع الأهل والأصدقاء وتكون الحدائق هي وجهتهم الأولى للاستمتاع بالأجواء الربيعية، لذا يبحثون عن سعر تذكرة حديقة الأزهر ومواعيد العمل، حيث تعد حديقة الأزهر أحد أكبر الحدائق في القاهرة وتتميز بجمال الطبيعة الخلابة، وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» سعر تذكرة حديقة الأزهر ومواعيد العمل.

سعر تذكرة حديقة الأزهر ومواعيد العمل

سعر تذكرة حديقة الأزهر يبلغ سعر تذكرة دخول حديقة الأزهر 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال.

مواعيد عمل حديقة الأزهر

تفتح حديقة الأزهر أبوابها لدخول المواطنين من الساعة الـ9 صباحا إلى الـ10 مساء.

تعتبر حديقة الأزهر أو الأزهر بارك من أحدث وأجمل حدائق القاهرة حيث جرى افتتاحها للزوار عام 2005، وتقع على مساحة 82 فدانا أي ما يعادل 330 ألف متر مربع بتكلفة بلغة 30 مليون دولار، لتتحول من منطقة نفايات لأكثر من 500 سنة إلى مساحة خضراء يرغب ذات مناظر مبهجة يقصدها الجميع وجرى إدراجها ضمن افضل 60 مكان ترفيهي عام، ويوجد بها الأف الأنواع من النباتات، وتوفر آلاف فرص العمل.

عنوان حديقة الأزهر

تقع حديقة الأزهر في شارع صلاح سالم، بالقرب من مشيخة الأزهر.