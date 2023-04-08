كل ما تود معرفته عن مزايا شبكة القطار الكهربائي السريع: آلاف فرص العمل

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة النقل، أبرز مزايا شبكة القطار الكهربائي السريع، موضحا أنه يسهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، وتأثير أفضل على البيئة، فضلاً عن خدمة المناطق العمرانية والزراعية والصناعية الجديدة والقائمة، والمناطق السياحية.

مزايا شبكة القطار الكهربائي السريع

- مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب.

- القطار الكهربائي السريع يقلل الازدحام المروري.

- القطار الكهربائي السريع يحقق مستويات أمان أعلى للركاب.

- تأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

- منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

- يخدم القطار الكهربائي السريع المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية.

- يخدم القطار الكهربائي السريع ستخدم المناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في مصر.

- يخدم القطار الكهربائي السريع المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر.

- شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق فى الصناعية أو الزراعية المار بها.

- يسهم القطار الكهربائي السريع في نقل المنتجات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

- شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري انشائها مكونة من 4 خطوط تغطي أنحاء الجمهورية بآجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم.

- يبلغ طول الخط للقطار الكهربائي السريع 675 كم.