دعاء ثالث أيام العيد.. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الثواب

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الدعاء خلال أيام العيد باعتبارها أيام مفترجة ولها طابع ديني عظيم لدى نفوس البشر، وتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، دعاء ثالث أيام العيد لترديده بداية من غد الأحد الذي يوافق ثالث أيام عيد الفطر.

دعاء ثالث أيام العيد

وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية، دعاء ثالث أيام العيد؛ إذ صرح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأنه لا يوجد دعاء محدد لأيام العيد ويتاح للمرء الدعاء بما يشاء لا سيما أدعية قضاء الحوائج والمتطلبات الحياتية القصوى.

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في ثالث أيام العيد:

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».