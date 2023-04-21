«الكرملين»: العقوبات ضد روسيا تضرب الاقتصاد العالمي وتخلق أزمة دولية

اعتبر الكرملين أن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا ستضرب الاقتصاد العالمي وستؤدي لأزمة دولية كبيرة.

موسكو تدرك نية واشنطن في فرض عقوبات إضافية

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف -حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم»، الإخبارية، إن موسكو تدرك أن واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي تفكر في فرض عقوبات إضافية على روسيا وموسكو تأخذ ذلك في الاعتبار.

ولفت المتحدث إلى أن حلف الناتو يواصل جر أوكرانيا للانضمام إلى الحلف ما يؤكد صحة قرار إطلاق العملية العسكرية الخاصة.

زيلينسكي يدعو المكسيك للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية

على صعيد آخر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المكسيك للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية، مشيرا إلى أن أوكرانيا اقترحت بالفعل على مجتمع أمريكا اللاتينية عقد قمة خاصة والتحدث بشكل موحد دفاعا عن المبادئ المهمة عالميا المتمثلة في سلامة الأراضي والسلام والاحترام بين الشعوب وسيادة الدول.

وذكرت وكالة أنباء «يوكرينفروم»، الأوكرانية اليوم، أن زيلينيسكي أوضح في خطابة أمام البرلمان المكسيكي أمس أنه منذ أكثر من خمسة أشهر تم تقديم صيغة السلام الأوكرانية في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، والصيغة تعبر عن تجربة بلاده التي اكتسبتها في حماية الأرواح، والقتال من أجل حل دبلوماسي.

ووفقا لزيلينسكي، فإن صيغة السلام الأوكرانية موجهة بشكل أساسي إلى العالم وكل من يمكنه المشاركة في تنفيذ نقاط محددة من الصيغة ويصبح صانعا للسلام.

ميدانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف اليوم أن القوات الروسية قصفت العديد من البلدات الحدودية التابعة للإقليم والخطوط الأمامية لمناطق سكنية في الـ24 ساعة الماضية.

وقال سينيهوبوف - في تصريح، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، إن القوات الروسية قصفت على مدار يوم أمس المستوطنات الحدودية والخطوط الأمامية لمقاطعات خاركيف وكوبيانسك وتشوهيف في إقليم خاركيف، ونتيجة لذلك، تضررت أسرتان على الأقل نتيجة القصف في كوبيانسك واندلعت النيران في العديد من المنشآت، بالإضافة إلى ذلك، أطلق العدو نيران المدفعية وقذائف الهاون على قريتي دفوريشنا وكوتشيريفكا في منطقة كوبيانسك.. ولم تقع إصابات".

وأضاف المسئول الأوكراني: أن السلطات المحلية تعمل حاليًا على إزالة الألغام. وفي خلال اليوم الماضي، فحص خبراء أبطال القنابل التابعين لدائرة الطوارئ الحكومية 12.7 هكتار من الأراضي وقاموا بتحييد 105 عبوات ناسفة.