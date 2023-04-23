10 نصائح من «القومي للتغذية» للمواطنين في عيد الفطر: «بلاش كحك كتير»

قد يعاني الكثير من المواطنين العديد من مشكلات في الجهاز الهضمي نتيجة اتباعهم نمطا مختلف في أيام الإفطار بعد اعتياد المعدة على نظام معين لتناول الوجبات في الإفطار والسحور ونرصد لكم في السطور التالية بعض نصائح المعهد القومي للتغذية.

فيديو قصير عن تغير نمط الغذاء في العيد

ووفقاً لما نشره المعهد القومي للتغذية وحدة التثقيف الغذائي فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» يحتوي على بعض النصائح للمواطنين لتجنب إرباك المعدة وحدوث مشاكل في الهضم خصوصاً بعد تعود المعدة على نظام غذائي معين خلال شهر رمضان يختلف عن بقية العام.

نصائح المعهد القومي للتغذية

- تناول التمر والماء تناول الوجبات في أوقات مقاربة للإفطار والسحور

- تجنب الإفراط في تناول الحلويات مثل الكعك في أول أيام العيد.

- تناول إفطار خفيف لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام.

- تجنب تناول الشاي والتدخين على معدة خاوية.

- التدرج في تعويد المعدة على استقبال الطعام صباحاً.

- البدء بكميات قليلة من الطعام وتصغير حجم الوجبات لتجنب إرباك الجهاز الهضمي.

- تجنب الإفراط في تناول الأغذية الدسمة وعسرة الهضم والحلويات

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة.

- تناول كميات كافية من الماء.

- ممارسة رياضة المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.