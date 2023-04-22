طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 16 مئوية

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في محافظة السويس، اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر، إذ يسود طقس مائل في الصباح الباكر والليل، وتتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة حتى باكر الأحد.

وذكر بيان هيئة الأرصاد أن طقس السويس اليوم السبت يكون بارد صباحاً وخلال ساعات الليل، وتنتشر الغيوم بشكل جزئي في سماء المحافظة، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا.

استمرار رفع درجة الاستعداد لمجابهة تقلبات الطقس

وتشهد محافظة السويس، احتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك، في الكورنيش الجديد والقديم، وممشي أهل وممشى النخيل، الحدائق العامة، وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد، لمجابهة تقلبات الطقس.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رؤساء الأحياء ومسئولي الجهات المختلفة المعنية بحدوث أي تقلبات جوية، بالجهازية التامة للتدخل الفوري في أي لحظة تتطلب ذلك، والتأكيد على عمل محطات الصرف بكامل كفاءتها، وكذلك المعتدات المختلفة التي تستخدم في رفع آثار التقلبات الجوية.

قراءات طقس السويس اليوم السبت

وسجلت أجهزة الرصاد الداخلية، وتوقعات الأرصاد قراءات طقس السويس، اليوم السبت، التالي: نسبة الرطوبة 35%، وسرعة الرياح 24 كم/ساعة، وعدم توافر فرصة لسقوط أمطار، فيما تكون درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجات مئوية، فيما تكون حالة البحر الأحمر، بين معتدل وخفيف، وارتفاع الموج به يتراوح، بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.