11 مدينة ضمن قائمة المدن الأكثر دفئا في طقس ثالث أيام رمضان

حالة من الطقس السيئ تشهدها كافة أنحاء الجمهورية، في طقس اليوم السبت، إذ تنخفض درجات الحرارة، بينما تكون 11 مدن مصرية ضمن الأكثر دفئًا في مصر.

طقس اليوم ثالث أيام رمضان

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا اليوم السبت ثالث أيام رمضان، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في 11 مدينة تسجل الأكثر دفئا اليوم:

أسوان 30 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

قنا 28 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

رأس حدربة 31 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

حلايب 29 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

أبو رماد 30 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

شلاتين 31 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

طقس الأقصر والغردقة