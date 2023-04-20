طقس سوهاج اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 30

انخفضت درجات الحرارة في طقس سوهاج اليوم، بشكل ملحوظ وصل حتى 7 درجات مئوية، لتسجل درجات الحرارة 30 درجة مئوية للعظمى، ليسود طقس حار إلى معتدل أجواء المحافظة، بينما سجلت بالأمس 37 درجة مئوية للعظمى، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتسجل درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية اليوم، بينما سجلت بالأمس 19 درجة مئوية، مع نشوب رياح بسرعة 20 كم بالساعة، أدت إلى تلطيف الجو وتحسين حالة الطقس، وتصل الرطوبة لـ23%، مع انعدام فرصة سقوط أمطار.

طقس سوهاج اليوم

ويشهد طقس سوهاج اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة ونشوب الرياح مع توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة، لذا حذرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس، حيث من المتوقع وصول درجات الحرارة حتى 26 درجة مئوية بطقس أول أيام العيد نهارًا.

وأعلن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

غرفة عمليات لمتابعة الطقس بسوهاج

ورفع درجة الاستعدادات بالمحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة بطقس اليوم والأيام المقبلة، خاصة على الطرق السريعة، كما تم تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بمحافظة سوهاج على مدار 24 ساعة، وتكليف مديري الإدارات المعنية بمتابعة حالة الطقس واتخاذ اللازم، وتطهير مخرات السيول بمراكز ساقلتة وأخميم ودار السلام تحسبًا لسقوط أمطار، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتقلبات الأحوال الجوية.