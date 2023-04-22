مشرف بمرصد الأزهر عبر قناة الناس: هناك أعمال بسيطة ولكنها عظيمة عند الله

قال الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، إن هناك أعمالا بسيطة، لكنها عند الله عظيمة تُدخلك الجنة بسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: «أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام».

وأضاف الدكتور أسامة رسلان خلال تقديم برنامج «فضائل» على قناة «الناس»، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يربي الناس على الفضائل، ليكون المجتمع متحابًا ومتعاونًا، كيف لا وقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق.

قصة الحديث

وأوضح أن هذا الحديث كانت له قصة يرويها عبدالله بن سلام، رضي الله عنه، ويرويها وهو كان ما زال على يهوديته قبل أن يسلم، ويقول فيه، إنه عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرج الناس إليه مسرعين، فخرجت معه لأنظر فلما تبينت وجهه، عرفت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به، أن قال، يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، لافتا إلى أن صلاة الليل يقصد بها صلاة القيام والتهجد.

الاهتمام بالفضائل

وأشار إلى أن هذا الحديث اهتم بهذه الفضائل، لأن من أفشى السلام، فهذا إحسان شفهي ظاهر بالقول، ومن أطعم الطعام، أحسن ظاهرا وباطنا، لأنه ينفق من ماله الخاص، وليس كل الناس نفسها تسمح بهذا الكرم، أما صلة الأرحام فلها وعد خاص من الله سبحانه وتعالى «من وصلها وصلته»، وأما صلاة الليل فهي من الأسرار التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى.