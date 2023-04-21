هاني تمام لقناة الناس: الصيام أول أيام العيد إثم وتأخير القضاء للمرأة لا يجوز

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز على المرأة قضاء الصيام خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، فصيام العيد فيه إثم كبير، لهذا قال النبي صلى الله وعليه وسلم: «هذه الأيام هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى».

المنع عن الصيام في أيام الأعياد

وأكد الدكتور هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج «حواء» المذاع عبر قناة «الناس»، أن الفطر والمنع عن الصيام في أيام الأعياد، طاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله، معبرًا: «الصيام ينفع من تاني يوم وليس أول يوم».

تأخير قضاء الصيام

وتابع: «قضاء رمضان ليس قائمًا على التتابع، أي السيدة تستطيع الارتياح من صيام شهر رمضان، ثم بعد ذلك تبدأ في صيام قضاء الأيام التي عليها، يعني قضاء الصيام يكون حسب الصحة والوقت المتاح للمرأة».

واستطرد: «تأخير قضاء الصيام للعام التالي إثم، أي يجب أن يأتي رمضان القادم دون أن يكون على المرأة أيام دون عذر قوي منها على عدم الصيام».