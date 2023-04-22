إصابة 7 من أسرة واحدة بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة فسيخ في بني سويف

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة «فسيخ» داخل منزلهم بقرية الحاجر التابعة لدائرة مركز بني سويف، وعقب ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة أسرة باشتباه تسمم غذائي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، ادعاء إصابتهم بـ اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام «فسيخ» داخل منزلهم بقرية حاجر بني سليمان التابعة دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

اسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم «زينب.م.خ»، 5 أعوام، و«هند.ق.ن»، 17 عامًا، و«شعبان.خ.س»، 24 عامًا، و«شعبان.م.خ»، 10 أعوام، و«مريم.ش.خ»، 3 أعوام، و«فرحة.خ.س»، 12 عامًا، و«عبد الرحمن.خ»، 12 عامًا، وجميعهم مصابون بارتفاع في درجات الحرارة وقيء، وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي.