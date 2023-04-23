بعد ذكره في مسلسل تحت الوصاية.. 5 معلومات لا تعرفها عن جمبري الفراولة

كشف أشرف زريق، نقيب الصيادين في الإسكندرية، أبرز المعلومات عن جمبري الفراولة بعد ظهوره في مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، موضحا أبرز أماكن الصيد الخاص به وتوقيت اكتشافه وأهميته لما يشكل قيمة كبرى عن الجمبري العادي المطروح في الأسواق.

وتقدم الوطن أهم 5 معلومات عن جمبري الفراولة من أجل معرفة كافة التفاصيل عنه وهو الذي ظهر في مسلسل تحت الوصاية بأنه طوق النجاة للبطلة في كسب الرزق، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» من نقيب صيادي الإسكندرية.

اكتشاف جمبري الفراولة

- اكتشف جمبري الفراولة من قرابة 5 سنوات خلال عملية بحث عن أسماك التونة في منطقة عميقة ما بين مطروح والسلوم.

- صعوبة اصطياده حيث يوجد على عمق 1000 متر في درجة حرارة منخفضة جدا 25 تحت الصفر ويصعب على البشر تحملها.

أماكن صيد الجمبري الفراولة

- يصعب اصطياد جمبري الفراولة في الإسكندرية نظراً لأنه يحتاج إلى معدات عالية غير متوفرة لدى الصيادين في عروس البحر الأبيض المتوسط.

- تشتهر مدن السويس ودمياط والبحر الأحمر بصيد جمبري الفراولة.

مميزات الجمبري الفراولة

- يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة فى حماية الجسم من الأمراض.