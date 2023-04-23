إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص، وجرى نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور روض الفرج اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير ميكروباص قيادة سائق 30 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم وبصحبته 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، انفجر الإطار الأمامي للميكروباص مما أدى إلى انقلابها وحدوث إصابتهم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.