الطب الشرعي يكشف سر جريمة إنهاء حياة عامل روض الفرج على يد زوجته وصديقه

كشف تقرير الطبي الشرعي الخاص بواقعة مقتل عامل على يد زوجته و2 آخرين داخل شقة الزوجية في منطقة روض الفرج بالقاهرة، طمعا في أملاكه، عن أن التحليل المعملي للعينات الحشوية المرفوعة من الجثمان أثبت العثور على عقار «السيتالوبرام» وهو أحد العقاقير المضادة للاكتئاب والذي يؤدي تناول جرعة كبيرة منه إلى عواقب وخيمة منها لاسيما لكبار السن، ولا يفضل تناول أكثر من قرص واحد يوميًا.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وتبين من نتيجة الصفة التشريحية أن المجني عليه «سيد إبراهيم أحمد العجمي»، دخل إلى جسده عقار السيتالوبرام بكمية كبيرة، ما أدى إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ومن ثم الوفاة.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وذكر أمر إحالة المتهمين أن الجناة قتلوا المجني عليه سيد إبراهيم أحمد العجمي، عامل، زوج المتهمة الأولى، وصديق المتهم الثاني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في ينايرعام 2021، بعد أن بيتوا النية وعقدو العزم على الخلاص منه ورسموا مخططا لذلك.

مادة سامة داخل مشروب

وتبين من أمر إحالة المتهمين أن النيابة وجهت لـ المتهمة الأولى «آية ب م» 22 عاما، طالبة، زوجة المجني عليه، و«على أ م» 64 عاما، عامل وصديق المجني عليه، و«أحمد ك ح» 65 عاما، تهمة قتل العمد، إذ دسوا مادة سامة داخل مشروب بواسطة المتهم الثاني، تاركين أثر فعلتهم الإجرامية عالقة بالعينة الحشوية لجثمانه على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وسرقوا المستندات الخاصة بالأملاك ومبالغ نقدية، وقام المتهم الثاني باختلاس النقود، وسلم المستندات للأخير وللمتهمة الأولى بناء على الاتفاق مسبق بينهم.

جرت إحالتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة لمحاكمتهم، وتحديد أولى جلسات محاكمتهم وجرى تأجيلها لجلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.