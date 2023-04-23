انهيار أسرة حادث إدكو بالبحيرة.. «مصرع 4 أشقاء كانوا بيزوروا أختهم»

شهدت مقابر مدينة إدكو انهيار أهالي ضحايا حادث إدكو بالبحيرة، والذي راح ضحيته 5 أفراد من أسرة واحدة بينهم 4 أشقاء، إثر تصادم سيارة ملاكي وأخرى جامبو، وذلك وسط حضور الآلاف من أهالي المدينة، إذ ارتفع صريخ وعويل الحضور حزنا على فراقهم.

مصرع 4 أشقاء في حادث إدكو بالبحيرة

وأشار محمد علي أحد أهالي ضحايا حادث إدكو بالبحيرة أنهم توفوا في حادث تصادم بين سيارة جامبو وملاكي أثناء ذهابهم لزيادة شقيقتهم في ثاني أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أن الضحية الخامسة نجل أحد المتوفين الأربعة.

ضحايا حادث إدكو بالبحيرة كانوا في طريقهم لزيارة شقيقتهم

كما أشار خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أن هناك حالة من الصدمة تسيطر على أهالي ضحايا حادث إدكو بالبحيرة عقب تلاقيهم نبأ وفاتهم قائلا: «محدش مستوعب وناس من أهلهم أغمى عليهم وراحوا المستشفى ربنا يصبرنا كانوا رايحين يعيدوا على أختهم ماتوا كلهم ربنا يتولانا ويرحمهم».

البداية عندما ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى جامبو أمام طريق النمرة بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين، ونقلوا جميعا إلى مستشفى إدكو العام وحفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء الأشقاء الـ 4 ضحايا حادث إدكو

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من: رمضان حلمي أبو حلو، 45 سنة، محمد حلمي أبو حلو، 40 سنة، خميس حلمي أبو حلو، 35 سنة، خالد حلمي أبو حلو، 37 سنة، أحمد رمضان حلمي، 10 سنوات، جميعهم مقيمون مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

فيما أصيب كل من: أنور حافظ توتو، 55 سنة، إبراهيم حسن خرابه، 46 سنة، دسوقي السيد توتو، 48 سنة، هدى مصطفى أبو بكر 46 سنة، مسعد محمد توتو، 55 سنة، جميعهم مقيمون بإدكو ومصابون بجروح خطيرة ونقلوا إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية.