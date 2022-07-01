وفاة الحالة الرابعة في حادث تصادم سيارتين بمركز إدكو بالبحيرة.. «عيلة واحدة»

توفي قبل قليل المصاب الرابع في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة جامبو بجوار مدرسة الزراعة بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

بلاغ باستقبال المستشفى 3 جثث

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثث 3 أشخاص، وسيدة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إلا أنها لقيت مصرعها قبل قليل متأثرة بجروحها، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وأسفر الحادث عن وفاة سعيدة حبشي الدمياطي، 70 عامًا، فيما توفي أمس كل من أحمد عبداللطيف الدمياطي، 70 سنة، أعمال حرة، وأسماء أحمد عبداللطيف، 26 سنة ربة منزل، وعبداللطيف محمد عبداللطيف، 28 سنة عامل زراعي، وشيعت جثامين 3 ضحايا فجر اليوم.

حفظ جثة المتوفاة في ثلاجة الموتى

كما جرى حفظ جثة الضحية الرابعة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.