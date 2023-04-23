الغردقة تستقبل آلاف الزائرين في العيد.. حفلات ومهرجانات كاملة العدد

استقبلت الغردقة آلاف الزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر على الشواطئ وشهدت الشوارع والميادين تواجدا مكثفا على من المواطنين، وتوافد الآلاف على الحفلات ومهرجانات في الفنادق والمنتجعات السياحية والمماشي السياحية والتي رفعت لافتة كاملة العدد.

الغردقة كاملة العدد في العيد

ونظمت الفنادق والمنتجعات والمولات السياحية برامج َو مهرجانات وحفلات غنائية وبرامج متنوعة بحضور الآلاف من الزائرين في أول وثاني أيام العيد وسط أجواء احتفالية رائعة وتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية في شوارع وميادين وشواطئ الغردقة.

وتوافد المواطنون على الشواطئ العامة والمماشى السياحية خاصة ممشى شيري السياحي وسط مدينة الغردقة واستمر السهر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في العيد

وكشف علاء الدين الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ الوطن، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري وتعدت نسبة الإشغالات 90% خلال الأسبوع الجاري في أيام عيد الفطر المبارك ونزلنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية الوافدة إلى شواطئ الغردقة حيث استقبلت الغردقة خلال 48 ساعة الماضية أكثر من 35 ألف سائح من جنسيات مختلفة على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك الأكثر وصولا إلى الغردقة.