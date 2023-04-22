توافد آلاف الزائرين على شواطئ الغردقة في ثاني أيام عيد الفطر «صور»

شهدت الغردقة، استمرار توافد الآلاف من المواطنين والزائرين على الشواطئ في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وبذلت الأجهزة الأمنية، جهودًا مكثفة لتأمين المصطافين والطرق المؤدية للغردقة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وشهد كمين المدخل الشمالي لمدينة الغردقة توافد عشرات السيارات لقضاء إجازة عيد الفطر على شواطئ الغردقة.

توافد على شواطئ العائلات

وشهدت شواطئ العائلات بالغردقة، توافد المواطنين منذ صباح اليوم، ودفعت محافظة البحر الأحمر، المشرفة على الشواطئ، مجموعة من المنقذين بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري، وشددت على تواجد سيارة إسعاف بكل شاطئ لتأمين المصطافين.

وفي السياق ذاته، أعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب لتأمين الشواطئ العامة والطرق المؤدية من وإلى الغردقة تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

إسعاف البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لتأمين الشواطئ

وكشف مسؤلو مرفق إسعاف البحر الأحمر لـ«الوطن»، أنه جرى الدفع بـ82 سيارة إسعاف، 1 سيارة تدخل سريع، 1 سيارة مكافحة عدوى، 2 سيارة حضانة، 6 سيارات دفع رباعي، بالإضافة إلى سيارتي إمداد وتموين مستلزمات طبية ، لتلقي البلاغات، ومواجهة أي حالات طارئة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.