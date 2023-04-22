السيطرة على حريق بمزرعة في الغردقة دون خسائر بشرية «صور»

تمكنت أجهزة مدينة الغردقة من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المزارع الشجرية على الطريق الدائري بمدينة الغردقة، دون إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

حريق بمزرعة الطريق الدائري بالغردقة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا من إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الغردقة، باندلاع حريق في إحدى المزارع الشجرية على الطريق الدائري شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات المطافئ والإسعاف لموقع الحادث.

السيطرة على النيران

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المزارع، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوة أمنية، وكذلك اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة الغردقة، وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.