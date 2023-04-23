ريس مركب «تحت الوصاية» يحكي أسرارا لأول مرة: منى زكي تعبت في أول رحلة صيد

شهد أحد مراكب الصيد بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط كواليس تصوير مشاهد مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي والمخرج محمد شاكر خضير والذي جاء اسمه بالمسلسل «رزق ياسين» ثم تتابعت الأحداث ليتم تغيير شكله واسمه ليصبح اسمه «ليلي» ولكن هناك أسرارا وكواليس منذ اختيار هذا المركب.

الاسم والشكل الحقيقيين لمركب مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى ذكي

يروي محمد عاشور الجندي القائد الحقيقي للمركب وابن الحاج عاشور صاحب المركب لـ«الوطن» أسرارا وتفاصيل جديدة حيث قال إنه منذ اللحظة الأولى التى جاء بها المخرج محمد شاكر خضير وفريق العمل لاختيار المركب المناسب أخذ يبحث في المراكب الموجودة في عزبة البرج حيث تفقد أكثر من مركب تكون حجمها كبير لتستوعب الفريق ومعدات التصوير وفي نفس الوقت تكون قادرة على الصيد لمسافات بعيدة وعمق يتناسب مع أحداث المسلسل والذي جاء به مشاهد صيد جمبري الفراولة والذي يحتاج مراكب بمواصفات معينة

وقع الاختيار على مركب والده «رزق الحاج عاشور» وكان شكلها كما هو موضح بالصور لونه أسود في أبيض ولكن وقت الاتفاق بينهم طلب المخرج أن يغير شكل وتصميم الديكور حيث يصبح لونها أبيض في أخضر وتم الاتفاق على ذلك وبدأ البروفة الاولى في أكتوبر 2022 وبدأ التصوير فور الانتهاء من أعمال الدهانات.

استمرت كواليس التصوير في المركب لمدة 75 يوما دارت الكواليس ما بين حلقة بيع الأسماك أثناء بيع الجمبري والأسماك حصاد رحلات الصيد.

واضاف أنه بالفعل تم تصوير مشاهد الصيد في رحلات صيد حقيقية وعمل الممثلين بأعمال الصيد بعد تعلمها وأكد أن الفنانة منى زكي تعلمت بشكل سريع أعمال الصيد وكانت مصرة على أن تعمل بيدها مع الممثلين وكانت سريعة البديهة وقادت المركب في بعض الوقت.

وأكد محمد الجندي الريس الحقيقي للمركب، أنه كان القائد الحقيقي للمركب أثناء أكثر من خمس رحلات صيد أثناء تصويرها وأن الفنانة منى زكي تعلمت منه القيادة في أقل من يوم، لكن كانت الصعوبة التي واجهتها في أول رحلة حركة الموج مما أتعبها وشعرت بصداع ودوران أثناء حركة المركب.

واختتم: تعودت الفنانة مني زكي بعد ذلك على ركوب البحر في المرات التالية عندما قال لها عم ربيع الذي يجسده الفنان رشدي الشامي دي وقفة ريس، كانت كما قال وقفة ريس متعودة على البحر.