مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14.. «حنان» تهرب من «صالح» بمساعدة عيد وحمدي

شهدت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14، العديد من الأحداث كان على رأسها نجاح «حنان» التي تجسد دورها الفنانة منى زكي، في الهروب مُجددًا من «صالح» شقيق زوجها الراحل وعم الأبناء، إذ نجح في الوصول لعنوانها ومكان المركب، لكنه لم ينجح في الإمساك بها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14

واستنجدت «حنان» في أحداث الحلقة الــ14 من مسلسل تحت الوصاية بالبحرية بعدما كشفت سرها أمامهم إذ تعهدوا بمساعدتها قبل أن تهرب من «صالح».

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14

ونجحت «حنان» في الهروب من «صالح» بعدما عرف عنوان منزلها، لتخدعه بهروبها من الشباك، باستخدام «الملايات القماش» لكنها كانت تختبئ في حجرة ليعتقد هروبها ويبدأ بالبحث عنها مُجددًا.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14

ونجحت مُجددًا في المرة الثانية بالهروب منه في المركب، بعد الاتفاق مع «الريس تهامي» لتعطيل مركب «صالح» كي تستطيع هي الهروب منه مع البحرية.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويُشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية، منى زكي، دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين، وخالد كمال، وأحمد عبدالحليم، ومحمد عبدالعظيم، وعلي صبحي، وثراء جبيل، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.