مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية.. منى زكي تواجه تهمة سرقة مركب

مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية تبدأ أحداثها بحيرة منى زكي التي تقوم بدور «حنان»، في كيفية انتهاء دهان المركب قبل أن يراها المسؤولين على الشاطئ، ثم قبل أن تتحرك بعيدا عنها، جاء شيخ الصيادين يسأل عن ريس المركب الغريبة عنهم، إذ قال «فين ريس المركب دي، أنا أول مرة أشوفها هنا»، وبعدما ابتعد شيخ الصيادين عادت لتستكمل دهان المركب وحدها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية

بدأت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية بشاطئ دمياط المخصص لمراكب الصيد، بعدما خرج شيخ الصيادين وابتعد عن المركب، عادت «حنان» لتستكمل دهان المركب الخاص بزوجها، قبل أن توجه إليها التهم، ومن أين جاءت تلك المركب والخوف يسيطر عليها وهي بداخلها، ثم خرجت إلى أحد الصيدليات تسأل عن لبن صناعي من أجل ابنتها، ثم تعود إلى الحارة التي تعيش فيها وتسأل ابنها عن شقيقته، وتعاتبه لماذا ترك أخته وحدها.

من زكي تواجه تهمة السرقة

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية، في المنزل حيث «ياسين» الذي يحاول أن يتعلم كيف يجهز «ببرونة» اللبن الصناعي لشقيقته، وعندما حاول تذوق طعمها لم يعجبه، قال: «اي القرف دا هو أنا كنت بشرب دا وأنا صغير؟» لكن والدته أجابته قائلة: «لا عشان مكنش ورايا غيرك»، ثم يترك والدتها تتطعم شقيقته، وبعد أن انتهت، نامت «حنان» من شدة التعب، وعلى الجانب الآخر ذهب أحد أفراد الشرطة لبيت شقيقة «حنان»، يخبرهم أن عائلة زوجها رفعت قضية عليها بالسرقة، لأنها هربت بالمركب ولا يعرف عنها أحد شيئًا.

في منزل شقيقة «حنان» اعترض زوجها على ما فعلته شقيقة زوجته، لكن زوجته تدعمها بالوقوف بجانبها قائلة: «حنان اختي متمعلش كدا»، وفي دمياط حيث تعيش «حنان»، تذهب إلى أحد الاشخاص الذين يعملون في تغيير الهويات لتغيير هويتها من حنان الى ليلى السيد راضي، وتخاطر باستقرار حياتها، وتدفع ثمن باهظ لتغير اسمها.