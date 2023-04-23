بعد زيارة لافروف.. رئيس وزراء كوبا يتوجه إلى روسيا يونيو المقبل

أعلن السفير الكوبي لدى روسيا، خوليو جارمنديا بينيا، إن رئيس وزراء بلاده مانويل ماريرو كروز سيزور روسيا أوائل يونيو المقبل.

وكان وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، زار كوبا، يوم الخميس في زيارة عمل بختام جولة في عدة دول من قارة أمريكا اللاتينية.

وقال بينيا، في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية: إن كروز، سيشارك في مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد في مدينة سوتشي في الفترة من 7 إلى 9 يونيو، مضيفا أن رئيس الوزراء الكوبي سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو ثم يتوجه بعد ذلك إلى منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وسيعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الفترة من 14 إلى 17 يونيو في مدينة سان بطرسبرج.

وفي سياق متصل، قال السفير الكوبي لدى روسيا خوليو جارمنديا بينيا، إن «هافانا» تتوقع أن يتمكن السائحون من الدفع في الجزيرة ببطاقات «مير» الروسية في وقت مبكر من هذا العام.