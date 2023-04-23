هالة صدقي لـ منى الشاذلي: «جربت أعمل مشاريع جنب التمثيل لكنها ماكملتش»

قالت الفنانة هالة صدقي، إنه يجب على أي فنانة العمل في مهنة أخرى بجانب الفن من أجل الحفاظ على مستواها المادي، «جربت العديد من المشاريع بجانب التمثيل لكنها مكملتش، وفتحت مع مجموعة من أصدقائي مطعم عشان احتفظ بنفس المستوى الفني، أنا ست عندها التزامات مادية ومينفعش أنزل اشتغل علشان الفلوس ولازم أأمن نفسي».

تفاصيل مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة»

وكشفت «صدقي»، خلال حوارها في برنامج « معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، تفاصيل مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي عرض خلال موسم رمضان المنقضي، إذ قالت «المخرج محمد سامي كلمني في الصيف، وقالي يا هالة أنا قاعد بفكر في شخصية ومش شايف حد فيها غيرك إنتي».

نجاح مسلسل جعفر العمدة

وتابعت الفنانة هالة صدقي: «المخرج محمد سامي قالي هو دور لواحدة ست أم لاتنين كبار في السن، قولتله أنا مش عندي مشكلة، وأنا عملت دور رمضان قبل كدة، قولتله ممكن نعمل ده بالميكب والإضاءة، رديت على محمد سامي قولتله أنا موافقة يلا نشتغل»، موضحًا أن الفضل في نجاح المسلسل بعد الله عز وجل يعود للمخرج محمد سامي.