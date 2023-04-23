ريم رؤوف: فخورة إني قدمت دور امرأة صعيدية في مسلسل عملة نادرة

أعربت الفنانة ريم رؤوف عن فخرها بأدائها دور المرأة الصعيدية في شخصية سميرة في مسلسل عملة نادرة قائلة: «سميرة شخصية بدائية وأنا فخورة إني بمثل الست الصعيدية ذاكرت كتير ورأيت وعجبتني قوتهم وعادتهم ووقوة المرأة الصعيدية».

وأشارت خلال برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON إلى أن المرأة الصعيدية لها قيمة ولها كلمة تحترم.

مسلسل «عملة نادرة» تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.