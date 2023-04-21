مسلسل عملة نادرة الحلقة 30.. نادرة تخطط لإنقاذ النجع بسيارات غلّة

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل عملة نادرة الحلقة 30، حيث تُعرض في تمام الساعة 7 ونصف مساء بعد أذان المغرب.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 30

جاءت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 30، حيث يطلب «عبدالجبار» الذي يجسّد دوره الفنان جمال سليمان، من رجاله، البحث عن الشخص الذي وضع صور «مسعود» ويجسد دوره الفنان أحمد عيد على الجدران، ويمشي مسعود بين القبور وهو يبكي ويجلس أمام قبر بلال، بينما يمشي «علاء» محمد فهيم وسط الصحراء يسبح لله.

يتجمع أهل النجع أمام منزل حسن أبو عصايا بصفته الكبير وعضو مجلس الشعب ويخبروه أن من لم يمت بالرصاص سيموت بسبب الجوع، يطمئنهم حسن أبو عصايا ويطلب مهلة يومين .

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 30

ويقترح حسن أبوعصايا على نادرة، إحضار سيارات خضروات وغلة وتوزيعها على أهل النجع، ويخبر «وهبة» عبدالجبار، عن أمر سيارات المساعدة، ويطلب منه عبدالجبار قطع الطريق على السيارات والاحتفاظ بحمولتها هدية لرجال الجبل، وينجح رجال عبدالجبار في سرقة السيارات ويطمئن عبدالجبار.