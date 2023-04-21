أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 30.. «نادرة» تقتل عبدالجبار وتعود للنجع منتصرة

أحداث مثيرة ومتتالية شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 30، حيث يطلب «عبدالجبار» جمال سليمان من «نادرة» نيللي كريم، أن تعيد الأرض، وتؤكد له أنها ستتنازل عنها، ثم تتصل بجاسم، وتخبره بأنها تريده في أمر ما، وتخبر سكينة عبد الجبار أن قلبها مقبوض، وأن نادرة مثل «الحية» ندعو الله أن يرحمنا منها، تدخل عليهم نادرة وتخبره أنها مستعدة لنقل ملكية الأرض.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 30

تضع سكينة جهاز تسجيل في دولاب نادرة لكي تعرف ما تنوي عليه، تدخل نادرة غرفتها، وتتصل بجاسم، وتطلب منه الاتفاق مع موظف الشهر العقاري، بتزوير نقل ملكية الأرض، يسمع عبد الجبار وسكينة مكالمة نادرة ويعدون لها فخ، يخبر عبد الجبار نادرة أن الموظف لن يأتي وانهم سيذهبون اليه.

يعد عبدالجبار سلاحه، تذهب نادرة لغرفتها وتأخذ معها سلاحها، يجلس عبد الجبار مع نادرة في السيارة، متجهين لمكان بعيد، يطلب عبد الجبار من نادرة أن تنزل من السيارة، ويأخذها لمكان دفن أخيها ويخبرها بأنه سيدفنها بجواره.

تخبره نادرة بأنه لن يرى نظرة خوف بعينها يصوب السلاح، نحوها ولكنها تنادي أنس وينظر عبد الجبار للجه الأخرى وتقوم نادرة بإطلاق الرصاص صوب قلبه ويموت في الحال وتعيد نادرة إطلاق النار عليه من أجل تار والدها.

وفاة عبد الجبار علي يد نادرة تعود نادرة للنجع مهللة ويلتفت اهل النجع جميعاً حولها وترفع يدها وهي ملطخة بدماء عبد الجبار وتخبرهم أن «الذل يجيب ذل والخوف بيجيب خوف» ويخبرها عبيدة انه سيشهد معها أن قتلها لعبد الجبار دفاعاً عن النفس وسط تهليل بالتأييد من جميع اهل البلد وصيحات بـ«الله أكبر»، وعادت الحياة للنجع كما يجب ان تكون.