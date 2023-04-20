مسلسل عملة نادرة الحلقة 29.. جمال سليمان ينتقم من نيللي كريم

عرض مساء اليوم الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «عملة نادرة» والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية «نادرة» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها «عبد الجبار» والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 29

تبدأ الأحداث، عندما يجد عبد الجبار صورة مسعود أحمد عيد ولده ويبدوا عليه أنه مخبول ومشرد تكسوا حيطان النجع وبين ايدي رجاله، ونرى نادرة تحتفظ بصور عديدة لمسعود بنفس الشكل وتحرقها.

ويأمر عبد الجبار بحرق النجع وخراب الأرض متحدياً حسن أبو عصايا ونادرة، ويؤكد لهم أن الطوفان قادم وانه لن يرحم أحد، وتسيطر حالة من الانفلات والخراب على أهل النجع بسبب عبد الجبار ورجاله، ثم تجتمع نادرة وأنس مع عبيدة وشباب النجع.

ويثور عصام أبو عصايا ويغضب مما يحدث في النجع، ويؤكد على حسن التصرف في الأمر وتطلب أنس من والدها إعادة الحياة للنجع مرة أخرى، ويخبرها أنها لا تعرف شيئا ويجب استخدام الشدة مع الجميع حتى يطلبون منه السماح.