ملخص الحلقة 30 من مسلسل عملة نادرة.. نادرة تلتقي بنجلها يوسف

عُرضت مساء اليوم، الحلقة الثلاثون من مسلسل عملة نادرة، التي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، وتبدأ الأحداث عندما تذهب «نادرة» نيللي كريم، لمواجهه «عبد الجبار» جمال سليمان، ثم تجلس نادرة على قدميها وتطلب من عبد الجبار، أنّ يترك أهل النجع ويسمح لهم بالحياة الطبيعية حتى لا تكون سببًا في موتهم، ويتصل الأخير برجاله ويطلب منهم أن تعود الأوضاع كما كانت.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 30

ويغضب «عصام» هشام عاشور، من تصرف نادرة وتلومه والدته على غضبه، ويخبره والده أنهما ساعدا نادرة عندما طلبت ذلك، ويجب أن نلتفت لأعمالنا ونترك تدابير الحياة تفعل ما تريد.

تلتقي نادرة بولدها يوسف بعد طول غياب بلهفة وحنين، في حين يموت «مسعود» أحمد عيد، ممددًا بجوار قبر أخوه بلال، وتندب سكينة رحلة حياتهما والألم الذي سببه فقد الأحباب.

أحداث الحلقة 30 من مسلسل عملة نادرة

وتخبر نادرة، «أنس» ندى موسى، أنّ خوف الناس على أبنائهم هو الدافع الذي أتى بها لعبد الجبار، وتختلي سكينة بنادرة و تسألها عن سبب وجودها بالبيت، وتخبرها نادرة أن اشتياقها ليوسف هو السبب، وتؤكد لها الأولى أنها كاذبة و تنوي فعل شيء ما، و تطلب منها نادرة أن تجلس وتفكر في نقطة نور بداخلها.

وتخبر سكينة، عبد الجبار بعدم رغبتها في بقاء نادرة ويشير لها أن كل شيء قضاء وقدر، وتهدده سكينة بترك المنزل في حال بقاء نادرة، ويؤكد لها عبد الجبار أنه يعد لها مخططًا، لكنها تطلب منه أن يقتلها كما فعلت في أبنائها.