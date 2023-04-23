هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب منطقة كيبولاوان باتو بإندونيسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، منطقة كيبولاوان باتو بإندونيسيا، على عمق 12 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة كيبولاوان باتو بإندونيسيا وقعت على مسافة 200 كيلومتر غرب بادان، و173 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من باريامان.

وفي وقت سابق، ضرب زلزلان أحدهما بقوة 6.1 درجة والآخر قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، الفارق بينهما بضع ساعات، منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا، أمس السبت.

وقال «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الأول وقع على عمق 43 كيلومترا، بينما الثاني 40 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.