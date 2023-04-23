بعد كحك العيد.. كيف تقلل وزنك بسهولة في خطوات؟

تبدأ أعراض زيادة الوزن في الظهور بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك وبعد انتهاء شهر رمضان، وذلك بسبب الكم الكبير من الوجبات التي نتناولها، بالإضافة لتناول كعك العيد ومشتقاته من بسكويت وبيتي فور ومعظمها به نسب كبيرة من السكريات والشيكولاتة، والتي تؤدي مع الوقت للسمنة والمشكلات الصحية المتنوعة، وبعد كحك العيد والانتهاء من تناوله يأتي السؤال، كيف تقلل وزنك بسهولة؟، وفقا للمعلومات الطبية المذكورة على عدة مواقع طبية منها موقع «webmed in».

بعد كحك العيد.. كيف تقلل وزنك بسهولة

في الخطوة الأولى ينصح بالحد من تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت واستبدالها بالطعام الصحي مثل الخضروات والفواكه، حيث تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة بعيدا عن الدهون.

والخطوة الثانية تهدف لتقسيم الوجبات الغذائية إلى 5 وجبات يوميا بدلا من 3 وجبات ولكن بكميات قليلة، حتى لا يزيد وزنك وتتعرض لتراكم الدهون في الجسم، كما يساعد ذلك في الحفاظ على صحة جسمك وجهازك الهضمي، ومن خلاله تقلل وزنك بسهولة.

الخطوة الثالثة الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار، حتى لو كانت رياضة المشي أو ركوب الدراجات، فمن المهم الحفاظ على ممارسة الرياضة يوميا.

إزاي تقلل وزنك بسهولة بعد كحك العيد؟

الخطوة الرابعة هي التخلص من الأطعمة السكرية والتي تحتوي على نسبة عالية من السكريات مثل الحلويات والكعك والبسكويت وغيرها، فهى غنية بالسكريات والدهون بنسبة عالية، مع البعد عن تناولها بشكل واضح.

الخطوة الخامسة الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية الخالية من السكر، وأيضا شرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم صيفا وشتاء.

الخطوة السادسة الابتعاد عن الإجهاد والسهر، فقد أثبتت بعض الأبحاث أن الإجهاد والسهر قد يكون من أسباب زيادة الوزن؛ لذلك يجب أن تنام بعدد ساعات كافية في اليوم لا تقل عن 8 ساعات.