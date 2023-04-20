نصائح شراء مكونات كحك العيد والبسكويت.. «لو هتعمليه في البيت»

تفضل الكثير من السيدات تجهيز كحك العيد والبسكوت والمخبوزات المتعلقة بعيد الفطر في المنزل، إذ تتفن في صنع أنواع عديدة منه بكميات كبيرة وبسعر تكلفة أقل من المحلات والمخابز المتخصصة في صنعها.

وتتكون مقادير الكحك والبسكوت من مواد أساسية ومشتركة تدخل في تجهيز العديد من أصناف المخبوزات والحلويات، أهمها الدقيق والملح والخميرة والسمن، فهذه المكونات تدخل في إعداد أغلب المخبوزات، لذا نصح جهاز حماية المستهلك السيدات بمراعاة عدة قواعد عند شراء مكونات الكحك والبسكويت والتي تشمل ملح الطعام والخميرة والدقيق والسمن.

1- ملح الطعام والخميرة البيرة

- أن يكون الملح أبيض اللون.

- أن تكون الخميرة خالية من الملمس اللزج والهلامي.

- أن تكون الرائحة مقبولة ويكون خاليًا من الشوائب.

- أن يكون خاليًا من الحشرات وأطوارها وفضلات القوارض.

- التأكّد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

2- السمن

- أن تكون خالية من الدهون المهدرجة.

- أن تكون رائحتها مقبولة وخالية من رائحة التزنخ.

- التأكّد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

3- الدقيق

- شرائه من مصدر موثوق فيه.

- أن يكون ناعمًا وأبيض اللون.

- أن يكون خاليًا من الردة الناعمة والخشنة.

- أن يكون خاليا من الحشرات وأطوارها مثل السوس والديدان.

نصائح شراء كحك العيد

أما في حالة شراء كحك العيد والبسكويت الجاهز من المحلات، ينصح جهاز حماية المستهلك أن تكون مواصفاته كالتالي:

- لا تشتري الكحك من الباعة الجائلين.

- أن يكون من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكحك.

- أن يكون على غلاف الكحك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

- أن يكون خاليًا من الروائح غير المقبولة وروائح التزنخ.