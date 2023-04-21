ضبط المتهم بدهس سيدة وإصابة ابنها أثناء شراء كحك العيد بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط السائق المتهم بدهس سيدة وإصابة ابنها أثناء عبورهما الطريق لشراء كحك العيد في منطقة الزيتون بالقاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا من مستشفى المطرية التعليمي بوصول سيدة مصابه بكسور ونزيف داخلي ووفاته علي الفور ، بالإضافة الي العثور بصحبتها علي طفل مصاب بسحجات بادعاء حادث سيارة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي هبه م أ 38 ، وبسؤال أبنها ويدعي معاز ف 11 عاما ، قال بأنه مقيم في منطقة الزيتون وكان بصحبه والدته لشراء كحك العيد ، وأضاف الطفل وأثناء سيرهما وجدوا سيارة قادمه من أعلي الكوبري باتجاه حلمية الزيتون تدهس والدته وتصيبه، وتابع بأن الأهالي اتصلوا بالإسعاف التي قامت بنقلهم الي مستشفى المطرية التعليمي.

ضبط المتهم

وعلي الفور تم تحديد السيارة مرتكبه الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.