القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك بـ9 قذائف من عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، قرية بانتيليمونوفكا بمقاطعة دونيتسك، بـ4 قذائف من عيار 155 ملم.

كما قصفت القوات الأوكرانية، بـ5 قذائف من عيار 155 ملم على ياسينوفاتايا شمال دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قضى الطيران الحربي الروسي، مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع على «كوبيانسك» بخاركيف شمال شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ساخرة من طلب نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك حلفاء بلاده بمضاعفة دعمهم العسكري، لـ10 أضعافها، إنه سيطالبهم في وقت لاحق، بخلع قمصان نومهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعا نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، في وقت سابق، حلفاء اوكرانيا، إلى تجاوز الخطوط الحمراء التي رسموها تفاديا للصدام مع روسيا.