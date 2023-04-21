الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بـ8 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية، بـ8 قذائف من عيار 155 ملم، منطقة كيروفسكي في مقاطعة دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

حالة تأهب للتحذير من غارة جوية

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارة جوية للمرة الثانية في عدة مناطق بينها: لفيف، ترنوبل، خميلنيتسكي، جيتومير، فينيتسيا، سومي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز «سو 25» بالقرب من مدينة «أوجليدار» بـ«مقاطعة دونيتسك»، وأشارت مجموعة «قوات فستوك»، إلى مقتل 4 جنود أوكرانيين بنيران بطارية مدافع الهاون.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إن مواطني بلاده وغالبية الأوروبيين وسكان دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى التكتل العسكري في قمة ليتوانيا المقرر عقدها في 11-12 يوليو المقبل، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ستولتنبرج: أوكرانيا ستنضم إلى حلف «الناتو»

بدوره، أشار مستشار وزارة الدفاع الأمريكية السابق دوجلاس ماكجريغور، إلى أن تصريحات الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرج حول عضوية «كييف» في التكتل العسكري، تشير إلى تصعيد جديد للنزاع.

وأمس الخميس، قال ستولتنبرج، إن أوكرانيا ستنضم في نهاية المطاف إلى «الناتو».

بدوره، أجمع الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي جو بايدن على أهمية مواصلة التعاون مع الصين لتسهم في المستقبل المنظور في إنهاء الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، في بيان، إلى تأكيد ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع بايدن حول زيارته الأخيرة لـ«بكين»، على رغبته في استمرار الأوروبيين في إعادة تسليح أنفسهم لتحمل مسؤولياتهم في تقاسم أعباء الأمن عبر المحيط الأطلسي.