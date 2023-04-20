القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ4 قذائف عيار 155 ملم

قصفت القوات الأوكرانية، منطقة بتروفسكي، بـ«مقاطعة دونيتسك» باستخدام، 4 قذائف عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية

وفي وقت سابق، دوت عدة انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، وفي دنيبروبيتروفسك شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام اوكرانية.

وقالت شبكة «سترانا يو إيه» الأوكرانية، إن سكان العاصمة أبلغوا عن وميض ساطع في السماء شوهد عشية إعلان السلطات عن حالة التأهب لغارة جوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وحذرت روسيا، كوريا الجنوبية من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن توريد الأسلحة من قبل «سول» إلى «كييف» سيؤدي إلى تأثير سلبي على العلاقات بين «موسكو» وكوريا.

وقال سفير «موسكو» لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن سلوك «واشنطن» بعدم إصدار تأشيرات دخول عدد من أعضاء الوفد الروسي والصحفيين، يظهر المعايير المزدوجة لأمريكا، مشيرا في بيان، إلى مثال على الإساءة الصارخة من جانب الولايات المتحدة لموقفها كدولة مضيفة لمقر منظمة الأمم المتحدة

أنطونوف: عدم إصدار تأشيرات دخول الوفد الروسي شائن

وكان أنطونوف، قال في وقت سابق، إن عددا من وفد روسيا من المقرر أن يحضر اجتماعات «مجلس الأمن الدولي»، لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن عدم إصدار تأشيرات دخول عدد من أعضاء الوفد الروسي والصحفيين أمر شائن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لإذاعة «سبوتنيك» الروسية، إن «واشنطن» ملزمة بإصدار تأشيرات للصحفيين الروس، لتغطية مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في «مجلس الأمن الدولي».