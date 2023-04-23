وزراء زراعة مجموعة السبع يؤكدون أهمية «صفقة الحبوب»

أعاد وزراء الزراعة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تأكيد أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، كما يدعمون بقوة تنفيذها الكامل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ومجموعة السبع تتكون من «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان».

من جانبها، قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، بـ 8 مقذوفات من عيار 155 ملم منطقة كيروفسكي في «مقاطعة دونيتسك».

اقتصاديا، أعرب رجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا عن ثقته في أن الدولار الأمريكي لن يعود العملة المهيمنة عالميا في غضون 5 سنوات، مضيفا عبر «تليجرام»، إن الحسابات ستتنوع وستكون العملات الرقمية المشفرة متوافقة، وفقا ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.