مجموعة السبع تدرس فرض حظر على صادرات جميع السلع إلى روسيا

قالت مصادر في الحكومة اليابانية، إن دول مجموعة السبع، التي تضم إلى جانب طوكيو، «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا» تدرس فرض حظر على الصادرات إلى روسيا لجميع السلع تقريبًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

كولومبيا: لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا وروسيا

من جانبه، أشار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إلى أن الأسلحة والمروحيات الروسية أشترتها «بوجوتا» في ظل الإدارات السابقة لن تستخدم في الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف بيترو، للصحفيين في «البيت الأبيض»، خلال زيارة لواشنطن ،إن إدارات بلاده السابقة اشترت منذ بعض الوقت أسلحة روسية، ولا سيما طائرات الهليكوبتر، موضحا أن موقف حكومتة الحالية هو عدم استخدامها في الأزمة، ولن تذهب إلى أوكرانيا وروسيا.

وكان رئيس كولومبيا، التقي في وقت سابق بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والدولية، بما فيها تغير المناخ ، ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة.

وأشار بيترو، في تصريحات للصحفيين، إلى وجود أجندة مشتركة والكثير من العمل يتعين القيام به، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.