موسكو: إذ لم يتم حل المشاكل الأساسية في صفقة الحبوب فلا داعي لتمديدها

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم، إن حل المشاكل الأساسية الخمس في صفقة الحبوب، من خلال الشركاء الأساسيين بات ضرورة، وإلا فلا داعي لتمديدها، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في خبر عاجل، وأكدت الخارجية الروسية، أنه لا داعي لنقاش تمديد صفقة الحبوب بعد 18 مايو إذا لم تنفذ مطالبنا.

المشاكل الأساسية الخمس

وقالت الخارجية الروسية، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل خمس مشاكل أساسية وهي «إعادة ربط البنك الزراعي الروسي مع نظام سويفت، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، رفع القيود المفروضة على التأمين بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، واستعادة تشغيل خط أنابيب الأمونيا (توجلياتي أزوت)، فك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة».