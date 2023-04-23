تعرف على أسعار الحج السياحي لهذا العام بعد مد فترة التسجيل حتى 27 أبريل

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استمرار فتح باب التقديم للحج السياحي خلال الـ4 أيام المقبلة حتى 27 أبريل الجاري، إذ يجرى إدخال بيانات المتقدمين الراغبين في التقديم عبر البوابة الإلكترونية.

موعد إعلان القرعة واختيار الفائزين

وعممت غرفة شركات ووكالات السياحة، المنشور الرسمي لقرار فتح باب التقديم للحج السياحي على جميع شركات السياحة، مع التأكيد أن موعد إعلان القرعة لاختيار الفائزين من الحجاج، يوم 30 أبريل الجاري.

وكشفت الشركات عن أسعار الحج السياحي هذا العام، إذ تتباين الأسعار بين «الحج اقتصادي - وحج الـ5 نجوم».

أسعار الحج الاقتصادي دون تذاكر الطيران

- الحج عن طريق البر بـ130 ألف جنيه.

- حج الطيران الاقتصادي بـ130 ألف جنيه.

- أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم بسعر بـ230 ألف جنيه، إذ أن الإقامة بعيدة عن الحرم.

أسعار الحج بالنسبة للإقامة القريبة من الحرم

- القامة القريبة من الحرم سعر 275 ألف جنيه.

- الإقامة أمام الحرم بسعر 310 آلاف جنيه.