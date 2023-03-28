آخر موعد للتقديم في الحج السياحي قبل إجراء القرعة 30 أبريل

نحو 20 يوما تفصل الراغبين في التقديم للحج السياحي للعام الهجري 1444، عن آخر موعد للتقديم، وفقا لما كشفت عنه وزارة السياحة، مؤكدة أنّ آخر موعد للتقديم سيكون يوم 19 أبريل المقبل، أي 28 رمضان، كما جرى تحديد يوم 30 أبريل المقبل لإجراء قرعة الحج السياحي، لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين.

آخر موعد للتقديم في الحج السياحي

وفتحت وزارة السياحة، باب التقديم للراغبين وفق الشروط في الحج السياحي، بدءا من 12 مارس الجاري حتى 19 أبريل المقبل، حيث يتم التقديم للراغبين من خلال شركات السياحة المخصصة على مستوى الجمهورية، والتي أعلنت الأسعار المختلفة للحج السياحي هذا العام، كما يلي.

أسعار الحج السياحي لعام 2023

ترصد بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الحج المختلفة «اقتصادي - 5 نجوم» وفقا لما أعلنته وزارة السياحة.

أسعار الحج الاقتصادي

- الحج البري بقيمة مالية 130 ألف جنيه.

- الطيران الاقتصادي بـ130 ألف جنيه، لكن دون تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم

- يبدأ حج الـ5 نجوم ودون سعر تذاكر الطيران بـ230 ألف جنيه، والإقامة مخصصة بفنادق بعيدة عن الحرم المكي بنحو 1250 مترا.

- حج سياحي بسعر 275 ألف جنيه، الإقامة في فنادق قريبة من الحرم، ولكن دون تذاكر الطيران.

- حج سياحي بسعر 310 آلاف جنيه، الإقامة أمام الحرم، والسعر لا يشمل تذاكر الطيران.