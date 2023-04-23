مريم الخشت: شخصية إسراء في مسلسل عملة نادرة صعبة جدا

قالت الفنانة مريم الخشت، إنها معجبة جداً بدور «إسراء» في مسلسل عملة نادرة رغم صعوبة الدور؛ مؤكدة أنها شخصية صعبة الأداء وأنه يصعب عليها الخروج منها بسهولة، قائلة: «من أصعب الشخصيات اللي ممكن أخرج منها نفسياً بسرعة وهتاخد وقت».

مريم الخشت: شخصية إسراء من أصعب الشخصيات اللي ممكن أخرج منها

ولفتت خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON إلى أن شخصية «إسراء» أشبه بأي ضغط تتعرض له المرأة بالعموم، قائلة: «إسراء ما تعرضت له في العمل أشبه بالضغط الذي نتعرض له في العموم كمرأة وأصعب حاجة بالنسبة لي أنها بعيدة كل البعد عن معتقدات إسراء ومن أصعب الشخصيات اللي ممكن أخرج منها نفسياً وهي شخصية تقيلة عليا».

وكشفت أن مشهد ضربها من الفنان محمد فهيم، كان حقيقياً «أنا أصيبت بفتح الشفاه والفنان فهيم اعتذر لي وأرسل لي ورد ثاني أيام تصوير المشهد».