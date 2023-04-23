أيهما أولى صيام الست من شوال أم قضاء أيام رمضان الفائتة؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح

يحرص المسلمون بعد الخروج من شهر رمضان على صيام الست من شوال، ولكن قد يكون بعضهم لديه أيام في رمضان يجب أن يقضيها، لذلك يتساءل منهم عن حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان.

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أجابت على تساؤل حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان، وذلك في منشور عبر الصفحة الرسمية للمجمع عبر «فيس بوك».

الجمع بقضاء الفائت من رمضان وصيام الست من شوال

أوضحت اللجنة أنه يجب أولا التفرقة بين حالتين، وهي:

الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل.

تقديم صوم الست من شوال عن ما مضى من رمضان

أما الحالة الثانية: عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.

وأشارت اللجنة إلى أنه يستدل لذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان» صحيح ابن خزيمة (2/ 984).