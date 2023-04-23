مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وسقوطها بترعة على طريق «الحامول - بلطيم»، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثامين المتوفين والمصابين لمستشفى بلطيم التخصصي.

تفاصيل مصرع 3 أشخاص

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات مديرية الصحة والإسعاف، إشارة بانقلاب سيارة على طريق «الحامول - بلطيم» في ترعة، ما أسفر عن مصرع 3 شباب وإصابة اثنين آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ النهري، وبمساعدة الأهالي، نقلت سيارات الإسعاف جثامين الشباب الثلاث والمصابين لمستشفى بلطيم التخصصي.

أسماء الضحايا

وتبين من سجلات المستشفى مصرع كل من «ا.ج.ا»، 20 سنة، و«ح.ك.ح»، و«م.خ.ح»، 20 سنة، وتم إيداع جثثهم مشرحة مستشفى بلطيم التخصصي، كما تبين إصابة كل من علي «أ.م.س»، 20 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، و«ك.و.ر»، 22 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم بالمستشفى، تحرر المحضر اللازم، والجثامين تحت تصرف النيابة العامة.