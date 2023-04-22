بالأسماء.. 7 شباب من أسيوط ضمن ضحايا حادث سير في ليبيا

لفظ حامد إبراهيم عبدالعزيز، ابن قرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية بأسيوط، أحد مصابي حادث سير في بني غازي بدولة ليبيا، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، عقب تدهور حالته الصحية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 7 وفيات من الشباب.

حادث سيارة بمدينة بني غازي

تعود أحداث الواقعة إلى صباح يوم الخميس الماضي، حيث تعرض 7 شباب من قرية منشأة خشبة التابعة إلى مركز القوصية بمحافظة أسيوط، إلى حادث دهس سيارة دفع رباعي مسرعة يقودها طفل، أثناء تواجدهم بمدينة بني غازي بدولة ليبيا وهم ينتظرون إحدى السيارات لتقلهم إلى موقع عملهم.

أسماء ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بقرية منشأة خشبة التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، هم حامد أحمد إبراهيم 18 عاما، وشقيقه الأصغر إبراهيم 17 عاما، وأحمد لملوم 21 عاما، ومحمود عبدالله صالح 22 عاما، وسالم مسلم عبدالعزيز 35 عاما، وصلاح مصطفى حسين، 21 عاما، وإصابة شخصا من نفس العائلة يدعى حامد إبراهيم عبدالعزيز 25 عاما، لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل بمستشفى ملوي بمحافظة المنيا عقب تدهور حالته الصحية.

الضحايا من عائلة واحدة

وقال محمد علي، أحد أهالي قرية منشأة خشبة، لـ«الوطن»، إن الشباب سافروا من شهور إلى ليبيا للعمل في مجال المعمار والزراعة، وجميعهم ينتمون لعائلة واحدة بالقرية وهي عائلة بركات، وفي آخر يوم بشهر رمضان، وأثناء تواجدهم بمدينة بني غازي، صدمتهم سيارة دفع رباعي يستقلها شاب صغير أثناء وقوفهم.

وأضاف أحد أهالي القرية منشاة خشبة، أن الحادث حوّل فرحة العيد إلى حزن لأن القرية جميعها حزينة على وفاة الشباب، خاصة أنه من بينهم شقيقين، وثالث نجل شقيقتهم، والثلاثة الآخرين من نفس العائلة، وتم استلام نعوش الضحايا بعد الانتهاء من أوراق تجهيزهم ووصولهم برا من دولة ليبيا.

وتم تشييع جثامين الضحايا، صباح اليوم السبت، من مسقط رأسهم بقرية منشأة خشبة التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، وسط انهيار الأهالي.