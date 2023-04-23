أبرز 14 تصريحا لمحمد رمضان عن «جعفر العمدة».. تكامل العمل سر نجاحه

حل الفنان محمد رمضان ضيفا على برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، مع الإعلامية إسعاد يونس بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل جعفر العمدة، الذي عُرض بالسباق الدرامي الرمضاني 2023، وأدلى بالعديد من التصريحات حول المسلسل، كان أبرزها:

- «تعرضت لضغط كبير في الوقت خلال تصوير مسلسل جعفر العمدة وكنت أنام 7 أو 8 ساعات متقطعة، منها ساعة في السيارة وساعات في المنزل».

- «الملابس والخواتم والإكسسوارات التي ارتديتها في مسلسل جعفر العمدة، كانت من اقتراح المخرج محمد سامي بشكل يتناسب مع شخصية جعفر العمدة».

محمد رمضان: هالة صدقي أضافت لشخصية «صفصف»

- وعن شخصية الفنانة هالة صدقي قال: «المخرج محمد سامي كتب تفاصيل الشخصية على الورق بشكل قريب جدا من شخصية صفصف، ولكن الفنانة هالة صدقي أخذت الدور وأضافت له بطريقة جيدة للغاية وأضافت للشخصية بشكل كبير».

- «كنت استمتع بالتمثيل مع الفنانة هالة صدقي وهي فنانة ثقيلة للغاية وقديرة وكوميديانة».

- «أحمد داش ممثل هايل وأدى الدور بشكل عظيم وبعض الناس ترى أنه شبهي رغم أننا مختلفين عن بعض في الشكل، ولكن دوره جعل الناس تشعر أنه شبهي في المسلسل، كل مشاهدي مع أحمد داش كانت جيدة للغاية، وأصعب مشهد عندما اكتشفت أن سيف هو ابني».

- «شخصية جعفر العمدة صادقة للدرجة التي تجعل المشاهد يعتقد أن جعفر العمدة حقيقي في كلامه وطريقة جلسته وتصرفاته وتعاملاته مع الناس».

- «هناك اقتراحات بعمل جزء ثانِ من جعفر العمدة، لكن رفضت الفكرة تمامًا، والحمد لله استطعنا أنّ نقدم جعفر العمدة بشخصية واثقة في نفسها بشكل كبير».

- حوارات مسلسل جعفر العمدة بالكامل من كتابة المخرج الكبير محمد سامي، مضيفًا «محمد سامي أشاد بي وقال إنه يعطيني الجملة سنتيمتر وترجع له مترًا، ومع ذلك لم أغير أبدًا في معنى الحوار المكتوب في الورق لأني أحترم هذا جدًا».

- «نجاح جعفر العمدة له شركاء بنسبة 50%، وهي الورق السليم مع المخرج الشاطر والديكور الصحيح، لأنهم السبب في تكوين شكل الشخصية الخارجي، وأنا دورى شكل الشخصية الداخلي».

- «جعفر كان شخص متحضر مع المرأة ورومانسي يسمع أم كلثوم ومخلص فلم يخن أي زوجة له، وأنا كمحمد رمضان لا يمكن أتزوج 4 سيدات، فزوجتي تؤدي لي كل احتياجاتي وتملأ حياتي وقلبي وليس لدي الفراغ العاطفي الذي يجعلني أتزوج 4 سيدات».

- «جعفر العمدة» وصل لفئات وقطاعات مختلفة من شرائح المجتمع وشاهده الجميع حتى النهاية، بل وضم المسلسل فئات وقطاعات جديدة لجمهوره خلال موسم رمضان 2023.

متابعة الجماهير لمسلسل جعفر العمدة

- «في ناس كتير فعلًا قالوا لن نشاهد محمد رمضان ولكن في الآخ، الجميع كان يشاهد ويتابع تفاصيل حلقات جعفر العمدة، وهذا شيء أسعدني جدا الحمد لله، وربنا وفقًا في تقديم مشروع فني يجذب الناس ويحقق النجاح».

- «مسلسل جعفر العمدة نجح في جمع جميع شرائح المشاهدين بسبب التكامل في المشروع بشكل مبهر، ونجاح المسلسل هو نجاح منظومة متكاملة تتضمن الورق القوي والممثلين الناجحين»، متابعًا: «جعفر شخصية يحبها المشاهدون، لأنه رجل شعبي ويمتلك أموالا ولكن لديه انتماء لمنطقته ومتحضر مع المرأة جدًا».

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، من إخراج محمد سامي.