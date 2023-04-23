فيلم «يوم 13» لـ أحمد داوود يحقق 2.5 مليون جنيه في يوم واحد

‎حقق فيلم «يوم 13» للفنان أحمد داوود في ثاني أيام عيد الفطر ما يقرب من 2.5 مليون جنيه، ليصعد تدريجيًا في بوكس أوفيس أفلام العيد بعدما حقق 869 ألفا و342 جنيها في أول يوم عرض، ليجمع حتى الآن أكثر من 3 ملايين جنيه.

‎«يوم 13» أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في مصر، وذلك حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وكان أحمد داوود، قد حضر العرض الخاص لفيلم يوم 13، واحتفل مع أبطال العمل بانطلاقه في دور العرض المصرية والعربية.

تعرف على أحداث فيلم يوم 13

‎وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

أبطال وصُناع فيلم يوم 13

ويشارك أحمد داوود في بطولة الفيلم كل من دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.