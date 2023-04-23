أسعار العائد على حساب توفير سوبر من بنك التعمير والإسكان في شهر أبريل

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الحسابات، تزامنًا مع شهر أبريل 2023، ومن بينها حساب توفير سوبر، الذي يمنح القدرة على إدارة الأموال بفاعلية أكبر بحسب وصف البنك.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على حساب توفير سوبر، هذا الحساب بالجنيه المصري وللأفراد فقط.

تفاصيل حساب توفير سوبر

ويتم احتساب العائد على حساب توفير سوبر يوميًا، والحد الأدنى لفتح الحساب 50 ألف جنيه.

والحد الأدنى للحصول على معدل الفائدة بالنسبة لحساب توفير سوبر، هو 100 ألف جنيه، ويوفر بنك التعمير والإسكان، الإعفاء عن مصاريف فتح الحساب، كما يقدم أيضًا، بطاقة الخصم المباشر وبطاقة الائتمان للسنة الأولى.

أسعار العائد على حساب التوفير السوبر

وسعر دورية صرف العائد على حساب التوفير السوبر، تكون يومية، إذ إنّ صاحب المبلغ 100 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل على 4.5%.

والمبلغ من 501 ألف جنيه حتى مليون جنيه من بنك التعمير والإسكان، يكون العائد 6%، وبالنسبة لمبلغ أكثر من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه هو 7.25%، والأكثر من مليوني جنيه يكون 8%.