تفاصيل وديعة «سمارت» من بنك التعمير والإسكان.. مدتها سنة وعائد يومي

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الودائع لشهر أبريل 2023، ومن بينها وديعة «سمارت»، والتي تكون مدتها عام، وعائدها يومي.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، فإن وديعة «سمارت» تكون العملة بالجنيه المصري، والحد الأدنى لربط الوديعة هو 500 ألف جنيه، ومضاعفات 10 آلاف جنيه.

أسعار العائد على وديعة «سمارت»

وفئة العملاء لوديعة سمارت هم الأفراد فقط، ويصل سعر العائد إلى 11%، والعائد سنوي ويصرف يوميًا، حيث إن مدة الوديعة سنة فقط.

وتكون مصاريف فتح الحساب، بحسب سعر التعريفة، وكذلك المصاريف الإدارية، ولا يجوز الاسترداد إلا بعد مرور شهرين.

ويتم احتساب الفائدة بالنسبة لغرامة الاسترداد على أساس الأيام الفعلية قبل الاسترداد على السعر المعلن للودائع لأجل، ولا يجوز كسر جزئي.

تفاصيل الاقتراض بضمان الوديعة

ويتيح بنك التعمير والإسكان الاقتراض بنسبة 90% من قيمة الوديعة، والحصول على بطاقة ائتمانية.